(Specifieke) getuigenoproep aanrijding kruising Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) doet onderzoek naar deze aanrijding en zoekt mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Het team komt vooral graag in contact met de inzittenden van de lijnbus, die hebben zijn namelijk nog niet gesproken. Heeft u informatie over dit incident, maar dit nog niet doorgegeven aan de politie? Of zat u op het moment van de aanrijding in de lijnbus? Neem dan contact op via 0900-8844. Via het tipformulier kunt u ook uw informatie en eventueel beeldmateriaal delen met het onderzoeksteam.