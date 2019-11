Vier aanhoudingen voor hypotheekfraude, witwassen en oplichting

De zaak kwam aan het licht nadat het vermoeden rees dat één van de vrouwelijke verdachten als katvanger is gebruikt om een woonboerderij in de gemeente Stichtse Vecht te kopen met vermoedelijk een vals opgemaakte werkgeversverklaring. De verklaring was afkomstig van een makelaarskantoor dat enkele tientallen woningen verhuurt in met name de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van dat signaal werd een onderzoek gestart en dit leidde uiteindelijk naar de vier verdachten. Tijdens het onderzoek bleek dat de woningen, die door de woningbemiddelaar verhuurd worden, veelal worden verhuurd aan prostituees. De verdachten zouden de huur contant hebben ontvangen en de politie onderzoekt of de verdachten via het bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.