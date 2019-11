Dronken automobilist rijdt door bedrijfshek en wordt aangehouden

Even later kreeg de politie een melding dat een flink beschadigde auto bij een benzinestation aan de Van Beethovenlaan stond. De kentekenplaat bleek afkomstig van deze auto. Uit een blaastest bleek dat de 33-jarige bestuurder (woonplaats onbekend) teveel alcohol had gedronken en dat hij geen rijbewijs had. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Hij mocht rond 22.45 uur het politiebureau verlaten.