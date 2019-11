Verdachten van beroving met vuurwapen na korte achtervolging aangehouden

Heeft u iets gezien rond op het tijdstip van de beroving aan de Valkenstraat? Of heeft u gezien dat spullen uit een rijdend voertuig werden gegooid? Beschikt u wellicht over beelden van de achtervolging, vanaf de Valkenstraat richting de Westerhagelaan, via Prinsenbeek naar de A16 en eindigden vlak na de afslag Zevenbergschen Hoek, neem dan contact met ons op;

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)