173 voertuigen gecontroleerd bij internationale verkeerscontrole

De actie was vooral gericht op de aanpak van alcohol en drugs in de grensstreek. Volgens Christian Wisse, expert wijkagent van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen was de gezamenlijke controle verder bedoeld om de grensoverschrijdende politiesamenwerking voort te zetten en te versterken: "Na een gezamenlijke briefing in Eeklo hebben we een controlepost ingericht bij de grensovergang op de Watervlietseweg in IJzendijke. Het in- en uitgaande verkeer werd gecontroleerd op onder andere documenten en het alcoholgebruik. 's Avonds hebben we gecontroleerd op de grensovergang van Eede naar Maldegem. We kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking, wat zeker voor herhaling vatbaar is."