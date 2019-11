Spoorloper bij Kapelle aangehouden

Het incident gebeurde rond 10.45 uur. De politie kreeg een melding dat een man naast het spoor zat. De machinist had vanwege de veiligheid de trein stilgezet. De man had geen identiteitsbewijs en werd aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De man werd met behulp van een Spaanse tolk verhoord. Omdat eerst niet duidelijk werd wie hij was en waar hij vandaan kwam, stelde de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) een onderzoek in naar zijn identiteit. Hieruit bleek het te gaan om een 36-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.