Recordbedrag van bijna 13 miljoen euro aangetroffen in groot drugsonderzoek

Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam, spreekt van één van de grootste vangsten van cash geld ooit in Nederland. “Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel, dit is ondermijning ten top. Verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik. Ik ben trots op de vele collega's die meewerkten aan dit onderzoek. We hebben nu zeven verdachten aangehouden, maar ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen."

Vier van de zeven verdachten zijn inmiddels door de raadkamer voor 90 dagen in voorlopige hechtenis genomen.