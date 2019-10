Beloning onderzoek overleden vrouw Erasmusweg in Team West en Opsporing Verzocht

Verder aandacht voor de volgende zaken in Team West

Zoetermeer | Straatroof Voorweg

Op dinsdag 23 juli 2019 is een 18-jarige man beroofd door een groep jongemannen. Dit gebeurde toen hij op een bankje in de buurt van de Gerrit Achterberghove in Zoetermeer, in de wijk Buytenwegh, zat te wachten op iemand met wie hij had afgesproken. Toen hij wilde weglopen werd hij hardhandig tegengehouden en kreeg hij klappen. Daarbij werd zijn portemonnee weggenomen. Vorige week is er ook al aandacht geweest in Team West voor deze zaak maar werden toen geen herkenbare beelden getoond van deze minderjarige verdachte. Omdat de verdachte zich tot op heden niet heeft gemeld worden deze beelden nu wel getoond. De andere jongens uit de groep zijn inmiddels al aangehouden.

Den Haag | Mishandeling Martin Luther Kinglaan

Op donderdag 4 april 2019 wordt om 18.00 uur een 41-jarige man uit Den Haag mishandeld door twee personen omdat ze het niet pikten dat hij hen aansprak over het feit dat de twee vuurwerk in zijn tuin aan het gooien waren. Bij de mishandeling werd zijn neus gebroken en had het slachtoffer diverse zwellingen in zijn gezicht. In Team West worden beelden van de twee mannen getoond.

Zoetermeer | Overval Domino’s Pizza

Op donderdag 5 september rond 22.58 uur, vond er een gewapende overval plaats op de Domino's Pizza aan de Westerschelde in Zoetermeer. Op camerabeelden worden de drie overvallers getoond. Twee overvallers hebben een wapen bij zich. De overvallers gaan er na de overval met de buit vandoor. Buiten proberen de overvallers ook nog een maaltijdbezorger van zijn brommer te beroven maar dat lukt niet. De overvallers gaan er rennend vandoor in de richting van het Zanzibarplein.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2.