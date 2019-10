Onderzoeken naar sextortion leiden tot ruim dertig aanhoudingen

In het onderzoek van de districtsrecherche Westland-Delft hield de politie dinsdag 1 oktober vijf hoofdverdachten aan. De mannen uit Delft (22, 21, 20 en 19 jaar oud) en ’s Gravenzande (19 jaar) worden ervan verdacht ten minste vijftig mannen te hebben afgeperst. De hoofdverdachten verdiepten zich via social media in de achtergrond van de mannen. Zo konden zij in hun dreigementen concrete informatie meenemen over bijvoorbeeld gezinsleden of werkgever. Zo wisten zij soms tienduizenden euro’s los te peuteren bij hun slachtoffers. In dit onderzoek maakten slachtoffers tussen de vijftienhonderd en dertigduizend euro over. In dit nog lopende onderzoek zijn de slachtoffers afkomstig uit het hele land. Het rechercheteam sluit meer aanhoudingen niet uit.