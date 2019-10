Ondermijning aangepakt in Rotterdam-Zuid en havengebied

De aanpak van ondermijning en de bijbehorende gezamenlijke overheidsacties hadden eerder al succes in Rotterdam-Zuid. Agenten van Rotterdam-Zuid en de Zeehavenpolitie sloegen de handen ineen en hielden vrijdag een actie in Zuid én het Waalhavengebied. Tijdens de verkeersactie werden bestuurders geleid naar een controleplaats waar ze onder de loep werden genomen door alle deelnemende instanties. De Belastingdienst nam dertien auto’s in beslag en inde 35.000 euro aan belastingschulden. De politie nam een auto en een bus in beslag. Eerstgenoemde bevatte een verborgen ruimte en op de bus zaten valse kentekenplaten. Er werden bekeuringen uitgedeeld aan een bestuurder die onder invloed van drugs was, een die reed terwijl hem de rijbevoegdheid was ontzegd en drie omdat ze helemaal geen rijbewijs hadden. Een van die drie probeerde bij het zien van de politie op de Katendrechtse Lagendijk te vluchten. Geen goed idee; hij reed tegen een geparkeerde auto aan en kon alsnog worden aangehouden.

Ook een man met een vuurwapen dacht te ontkomen aan de politie. Hij zette het op een lopen en gooide zijn wapen weg. De politiemannen in burger die bij het wapen stonden, keken vreemd op toen zij opzij werden geduwd door een ‘vriendin’ van de verdachte. Zij wilde het wapen veiligstellen. Dat deden de agenten wel voor haar. Ze hielden haar ook meteen aan. Ook de mannelijke verdachte kon alsnog worden ingerekend. Zelfs een winkeldief die zijn slag probeerde te slaan ontkwam niet, hij werd op heterdaad aangehouden.

Een andere winkel, een Poolse supermarkt, is sinds vrijdag onderwerp van een onderzoek van de Douane. Daar werden in een geheime ruimte sloffen illegale sigaretten aangetroffen.

Naast deze tastbare resultaten, hebben de verschillende partijen veel informatie verzameld. Informatie die in andere onderzoeken wellicht het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. Daarnaast hopen zij een duidelijk signaal aan de buurt afgegeven te hebben. De overheid werkt gezamenlijk aan een beter en mooier Zuid en een integere Rotterdamse Haven, waar geen ruimte is voor ondermijnende drugscriminaliteit. Dat is niet altijd zichtbaar, maar er wordt al jarenlang iedere dag veel tijd en energie in gestoken. Dat werpt zijn vruchten af, maar we zijn er nog niet als overheid. Het is een kwestie van de langste adem en de verschillende overheidsinstanties willen die gaan hebben.