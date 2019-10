Rotterdammer aangehouden na vondst doorgeladen vuurwapen

Na een tip besloot de politie, na toestemming van de rechter commissaris, de woning te doorzoeken. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. Naast het vuurwapen, de munitie en het stroomstootwapen werd ook een kogelvrij vest en een geluidsdemper aangetroffen.

Ook leek er even een groot geldbedrag in het spel te zijn, maar de aangetroffen 10.000 euro aan biljetten bleek vals. Het is vanzelfsprekend in beslag genomen.