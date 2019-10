Politie vindt wapens en gestolen goederen in woning Vlissinger

De man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is gehoord. Tijdens dit verhoor kwamen ook nog andere strafbare feiten aan de orde en de politie besloot huiszoeking bij de man te gaan doen.

In zijn woning werden goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Die goederen zijn in beslag genomen en de herkomst wordt onderzocht. Ook werden in de woning wat slag- en steekwapens aangetroffen. Deze zijn eveneens in beslag genomen. De politie zal onderzoeken of het hier gaat om verboden wapens.

De man is in verzekering gesteld en zit nog vast. Hij zal vandaag verder gehoord gaan worden door rechercheurs.