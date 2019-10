Twee bestuurders onder invloed van drugs

De man uit Oostburg werd rond 20.00 uur betrapt toen hij met zijn brommer ongeveer 80 km/u reed over de Zuidzandseweg in Cadzand. Hij werd staandegehouden door agenten en er werd een controle uitgevoerd. De speekseltest wees uit dat hij amfetamine had gebruikt. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij een verklaring afgelegd en is een bloedmonster van hem afgenomen door een GGD-arts. De resultaten van het onderzoek worden afgewacht. Daarna bepaalt de officier van justitie wat er verder met de man gaat gebeuren.

De man uit Terneuzen reed rond 16.15 uur in zijn auto over de Nieuwstraat in Sluis. Uit de speekseltest die hij moest ondergaan bleek dat hij THC had gebruikt. Ook hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Een arts heeft bloed afgenomen. Dat monster wordt naar het NFI gestuurd waar het onderzocht zal worden. De officier van justitie bepaalt wat er met de man gaat gebeuren als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is.

Beide mannen kregen een rijverbod van 24 uur.