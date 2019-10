Verdachte van huiselijk geweld verzet zich tegen aanhouding

De politieagent zag de verdachte, die na de mishandeling per auto was vertrokken, rijden op de Achtmaalseweg in Klein-Zundert en zette hem op de Hulsdonkstraat aan de kant. Toen de man te horen kreeg dat hij was aangehouden op verdenking van huiselijk geweld reageerde hij agressief en werkte hij niet mee aan zijn aanhouding. Hij probeerde weer in zijn auto te komen en bleef zich verzetten. Daarop heeft de agent pepperspray gebruikt om de man te kalmeren. Nadat hij was aangehouden, schold hij de politieagent uit en beledigde hem. Andere politiemensen hebben zich over de vrouw ontfermd, er is een zorgmelding opgemaakt en er wordt onderzocht of de man een tijdelijk huisverbod opgelegd kan krijgen.