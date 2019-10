Wijkagenten en gemeentelijk handhavers houden pop-up spreekuur

Door op deze manier spreekuur te houden, midden tussen de mensen, hopen de wijkagenten en de handhavers meer mensen te spreken en meer mensen de kans te bieden hun ei kwijt te kunnen over wijkproblematiek. Ze hoeven dan immers met hun vraag, opmerking, melding, informatie of zorgen niet bijv. de drempel van een politiebureau of gemeentehuis over. De wijkagenten en de handhavers pakken niet alle problemen zelf op, maar kunnen mensen, als dat nodig is, doorverwijzen naar de juiste instantie. Tijdens het pop-up spreekuur kan er geen aangifte worden gedaan, maar kunnen er wel zaken worden gemeld. Bij slecht weer, of als een onderwerp meer aandacht vraagt, kan het gesprek zich verplaatsen naar bijvoorbeeld activiteitencentrum Dommelbergen.