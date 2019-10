Grote illegale chemische fabriek aangetroffen

De politie deed maandagavond een inval in het pand waarbij een 39-jarige man uit Den Haag die in het pand aanwezig was is aangehouden. Hij zal worden gehoord over de zaak. De installatie was nog deels in werking toen de politie het pand betrad. De zaak is veilig gesteld, waarna er dinsdag gestart is met uitvoerig technisch onderzoek, dat nog de hele dag in beslag zal nemen. De woensdag is voorzien voor de ontmanteling van de aangetroffen goederen en de loods zal worden ontruimd.