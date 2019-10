Vier verdachten in Nederland en België aangehouden in onderzoek naar witwassen en drugshandel

In juni 2019 werd een groot drugslab aangetroffen in België, in een loods (varkensboerderij) in Wuustwezel (B). De politie van België heeft daar op 12 juni een instap gedaan. Door de Belgische recherche zijn toen zeven mannen aangehouden. Het betroffen mannen uit België, Nederland, Mexico en Colombia. In de grote loods werd een professioneel opgezet lab aangetroffen voor het hele proces voor de productie van methamfetaminen en het omzetten naar crystal meth. Vier kilo crystal meth is verpakt aangetroffen.

In samenwerking met de Belgische politie ging het onderzoek verder en vandaag werden in Nederland en België vier personen, in de leeftijd van 37 tot 42 jaar met de Nederlandse nationaliteit aangehouden. Het gaat om drie mannen en een vrouw.

In de vroege ochtend zijn zes huiszoekingen gedaan in Tilburg en Maasdijk. In België zijn twee huiszoekingen geweest in Poppel en is een kapitale villa inbeslaggenomen. In de tuin is ook een beeld van een grote bronzen stier, dat symbool staat voor bloeiende handel, aangetroffen en inbeslaggenomen. Verder werden vier auto's, drie vuurwapens, twee schilderijen, juwelen en waardepapieren inbeslaggenomen. Ook is apparatuur gevonden en inbeslaggenomen voor het vervaardigen van drugs. Want misdaad mag niet lonen.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie verdenkt de vier verdachten in wisselende onderlinge samenstelling van drugshandel, witwassen en/of verboden vuurwapenbezit.