Overvaller vertrekt zonder buit, politie zoekt getuigen

Op dinsdag 24 september om ongeveer 20.45 uur kwam een man de supermarkt binnenlopen. Op dat moment was alleen de eigenaar van de zaak aanwezig. Hij was in het magazijn aan het werk. Toen hij iemand de winkel in hoorde komen liep hij het magazijn uit en zag de overvaller staan met een vuurwapen. Daar werd hij mee bedreigd en hij moest geld en sigaretten afgeven. De eigenaar was dat niet direct van plan en het duurde de overvaller kennelijk allemaal een beetje te lang. Hij verdween plotseling zonder buit.