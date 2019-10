Hennepkwekerij opgerold

De politie kreeg een melding van een verdachte situatie in de woning. Omdat er mogelijk een vuurwapen in het spel zou zijn, werd de hulp ingeroepen van een ondersteuningsgroep van de politie. In de woning werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Verder werden er 200 hennepplanten aangetroffen. Deze zijn samen met de kweek apparatuur in beslag genomen en vernietigd. De bewoner en de 21-jarige man werden aangehouden en voor verder verhoor meegenomen naar het bureau.