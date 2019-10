Man omgekomen bij aanrijding in Lettele

De N344 was afgesloten in verband met wegwerkzaamheden en was alleen toegankelijk voor aanwonenden, hulpdiensten en werkverkeer. Vanmiddag waren meerdere wegwerkers aan het werk en getuige van de aanrijding. Omdat dit ontzettend heftig is en ook traumatisch kan zijn, is op het politiebureau in Deventer een ruimte ingericht waar de getuigen kunnen worden opgevangen door agenten en hulp kunnen krijgen van Slachtofferhulp Nederland.