Menno Mulder waarnemend wijkagent in Blaricum

Menno Mulder: ‘Wijkagent vind ik nog steeds na veertig jaar politie-ervaring een bijzonder leuke job. Je bent als wijkagent goed benaderbaar. Ik probeer voor de bewoners , ondernemers en ketenpartners altijd hulpvaardig te zijn en mee te denken voor een oplossing, advies of tip. Het is dankbaar werk! Ik heb er zin in om aan de slag te gaan in het mooie Blaricum.’