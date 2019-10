Overval op tabakszaak

Signalement: blanke man met een mager postuur, tussen de 18 en 25 jaar oud en met een lengte van ongeveer 1,80 meter. Hij droeg een zwarte jas en een donkere broek. Hij droeg een doek voor zijn gezicht en een capuchon over zijn hoofd.

De politie stelt een onderzoek in en verzoek eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze overval om zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019195604