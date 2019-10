Politie zoekt getuigen autobrand

Omstreeks 23.15 uur kreeg de politie melding dat er een geparkeerd staande auto in brand stond op het Beatrixplein. Een getuige had een jongen van de plaats van de brand weg zien rennen in de richting van de Kilstraat. Een onderzoek in de omgeving leverde echter geen verdachte op.

De politie gaat uit van brandstichting. Een (technisch) onderzoek wordt ingesteld.

2019195725