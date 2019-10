55 verkeersdeelnemers moesten over de brug komen...

Bij de controle zijn 55 boetes uitgedeeld en die waren niet kinderachtig: 95,- voor appende tweewielers en 249,- voor automobilisten. Naast het geldbedrag zijn de weggebruikers geconfronteerd met de gevaren van hun gedrag.

Het is niet alleen een van de grootste ergernissen in het verkeer, maar het is ook gewoon heel gevaarlijk. Daarom controleerden we op afleiding tijdens het rijden over de Algerabrug. En dit was zeker niet de laatste keer.