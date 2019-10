De politie onderzoekt een plofkraak in Spijkenisse

De politie heeft sporen veilig gesteld en doet onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke camerabeelden, maar informatie van getuigen zou meer dan welkom zijn. Heeft u iets gezien, gehoord, of heeft u andere informatie die de politie kan helpen? Is u bijvoorbeeld iets opgevallen in de uren/dagen voorafgaand aan de plofkraak? Neemt u dan s.v.p. contact op met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, op telefoonnummer 0800-7000.