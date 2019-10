Dodelijk ongeval in Herkingen

Zij was de enige inzittende van een auto die op de Zuiddijk in Herkingen tegen een boom is geklapt en daarna van de dijk af is gereden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht door de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie-eenheid Rotterdam.



De bestuurster is nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. Zij is ter plekke overleden.