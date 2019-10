Achtervolging na controle gesignaleerd voertuig

Die achtervolging ging tot de Vierwegen over de A58, de gesignaleerde verdachten namen de afrit in de richting van ’s-Gravenpolder, daarna binnendoor via Kapelle in de richting van Hansweert en de Vlakebrug. Tijdens de achtervolging bracht de chauffeur van de auto andere weggebruikers meerdere malen in gevaar door bijvoorbeeld over de vluchtstrook te gaan rijden, rechts in te halen en heel dicht op voorgangers te rijden. Dit alles ging gepaard met zeer hoge snelheden. Bij de rotonde aan de Zanddijk in Kruiningen draaide de auto de snelweg A58 weer op en reed weer terug in de richting van Middelburg. Op een gegeven moment, ter hoogte van de afslag De Poel bij Goes, koos de bestuurder eieren voor zijn geld, zette zijn auto op de vluchtstrook en konden hij en zijn passagier door de politie worden aangehouden.