Man gooit drugs weg onder toeziend oog politieman

Nadat de agenten in gesprek waren gegaan met de 26-jarige bestuurder uit Bergen op Zoom, meldde zich een politieman die in een onopvallende politieauto had gestaan bij zijn collega’s. Hij vertelde hen dat de bestuurder zojuist een zak uit zijn auto had gegooid. De agent in de onopvallende politieauto had de zak opgeraapt en wat bleek: er zat ongeveer een kilo aan henneptoppen in.

De man is meteen aangehouden voor het bezit van drugs en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij de nacht doorgebracht en is hij vanmorgen in verzekering gesteld. Hij zit nog vast en zal verder gehoord worden door rechercheurs.