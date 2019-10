Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

Donderdagmorgen is in de woning aan het Mondriaanplantsoen door politie en justitie een doorzoeking gedaan om meer bewijzen te verzamelen. Verder is onderzoek gedaan in de winkel aan de Lange Zelke in Vlissingen en een garagebox in Middelburg. In de kledingwinkel werden naast een hoop valse merkkleding ook dure kleding aangetroffen. Deze kleding is voor verder onderzoek meegenomen. Ook bleek dat er gefraudeerd was met de elektriciteitsmeter.