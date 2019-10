Brand gesticht bij autobedrijf in Uden

We roepen speciaal mensen in de omgeving met bewakingscamera’s op om de beelden van de afgelopen nacht nog eens aandachtig te bekijken. Mogelijk hebt u de daders of hun voertuig wel op beeld. Als dat zo is horen we dat graag en vragen we u om die beelden met ons te delen. Iedereen die iets heeft gezien, gehoord, informatie heeft of misschien wel camerabeelden roepen we op zich te melden via het landelijk politienummer 0900-8844 of door het tipformulier in te vullen. Uw tips anoniem doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000