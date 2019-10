Man komt om bij ongeval op N271

Direct na het ongeval zijn de hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De bestuurder van de personenauto is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De auto is in ieder geval frontaal in botsing gekomen met de vrachtwagen. Wat precies de oorzaak is wordt op dit moment door de politie onderzocht.



Identiteitsgegevens van het slachtoffer worden later bekend gemaakt, als de familie van het slachtoffer is geïnformeerd.