Getuigen gezocht voor ramkraak winkel

Rond 03.15 uur vond de ramkraak plaats door met een auto dwars door de ramen van de winkel in te rijden. Een groep van ongeveer acht personen namen vervolgens spullen uit de winkel mee en gingen er in twee donkerkleurige stationwagens vandoor. De vluchtauto’s reden met hoge snelheid in de richting van de kruising Brink – Naarderstraat en vervolgens richting Hilversum.

De politie heeft met meerdere eenheden gezocht naar de daders, maar deze werden niet meer aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart. De ramauto bleef achter en is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Er volgt een buurtonderzoek. Tijdens het buurtonderzoek bekijkt de politie ook de aanwezigheid van bewakingscamera’s op de vluchtroute van de daders. Ook raadpleegt zij de databank van Camera in Beeld.

Camera in beeld

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden van particulieren om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een inbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Heeft u beveilingscamera’s? Help mee en geef u op via het opgaveformulier op www.politie.nl .

Uw tip!

Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie in Naarden via tel. 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.