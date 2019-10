Persoon op weg terecht gekomen; politie zoekt getuigen

Later in de nacht werd het witte bestelbusje aangetroffen in de omgeving van Apeldoorn en konden de twee inzittenden (een 34-jarige en een 33-jarige man uit Almere) worden aangehouden.

Getuigen

Uit onderzoek blijkt dat er meerdere voertuigen zijn gepasseerd op het moment dat het slachtoffer op het wegdek lag. De politie is op zoek naar getuigen die rond 02:15 uur op de Markerdreef reden ter hoogte van de IJsselmeerweg / Markerkant in Almere. Getuigen of personen met informatie omtrent dit incident kunnen hiervoor contact opnemen met de Districtsrecherche Flevoland via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Informatie geven via het onderstaande tipformulier kan ook.