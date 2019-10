Politiecontrole in Voorburg

Ondermijning (de vermenging van de onder- en de bovenwereld) is een maatschappelijk probleem en komt in vele vormen voor. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, een buurtbewoner die uitkeringsfraude pleegt, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlast gevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. De aanpak van ondermijning heeft voor de politie een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeenten of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.