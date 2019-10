Drie gewonden bij schietpartij

Den Helder - In de nacht van vrijdag op zaterdag, kort voor middernacht vond er op het parkeerterrein bij een restaurant aan de Verkeerstorenweg in Den Helder een schietincident plaats. Drie mannen die in een auto zaten, raakten gewond. Een verdachte kon worden aangehouden, een tweede is nog voortvluchtig.