Politie zoekt getuige poging overval op benzinestation

Wormerveer - De politie is op zoek naar getuigen van een poging overval op een benzinestation aan de Kerkstraat in Wormerveer. Het incident vond plaats op vrijdagavond omstreeks 19.20 uur. De politie is op zoek naar getuigen van deze poging of naar personen die informatie hebben over dit misdrijf. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).