Steekincident

Omstreeks 03.25 uur fietste het slachtoffer met twee vrienden over de Van Loenenlaan ter hoogte van de Walvis. Vanuit tegengestelde richting kwam een fietser aan die het slachtoffer om een sigaret vroeg. Toen deze aangaf geen sigaretten te hebben, maakte de fietser een stekende beweging met mogelijk een scherp voorwerp in de richting van het slachtoffer. Het slachtoffer werd niet geraakt.

Het slachtoffer en zijn vrienden konden ongedeerd wegkomen.

De verdachte heeft een blanke of licht getinte huidskleur, is 16 tot 20 jaar oud en heeft donkerblond haar. Hij was in het zwart gekleed en fietste op een sportieve fiets, mogelijk een MTB.

De politie stelt een onderzoek in en verzoek eventuele getuigen zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).