Bestuurder gezocht na aanrijding

Na de aanrijding reed de bestuurder van de zilvergrijze Mercedes door. Dit voertuig zou schade moeten hebben aan de voorzijde. Er zou een gat in de bumper moeten zitten en een ruitenwisser zou moeten ontbreken. Ondanks het feit dat de politie al met een aantal getuigen heeft gesproken, zijn wij nog op zoek naar de bestuurder van het betrokken voertuig. Bent u zelf de bestuurder van de zilvergrijze Mercedes, meldt uzelf dan zo spoedig mogelijk aan bij een politiebureau.



Iets gezien of gehoord?

Hebt u de aanrijding zien gebeuren of weet u welke auto betrokken was bij de aanrijding? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel dan met 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad 0800-7000.