Snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en openstaande boetes tijdens verkeerscontrole

Landgraaf / Kerkrade - Bij een grote verkeerscontrole vrijdagavond en –nacht In Landgraaf en Kerkrade (op en rond de N300) zijn in totaal bijna 2000 bestuurders van voertuigen gecontroleerd op verkeersveiligheidsaspecten. 79 bestuurders begingen een snelheidsovertreding. De hoogst gemeten snelheid betrof 182 km per uur. Ook werden er 19 bestuurders aangehouden die reden onder invloed, al dan niet in combinatie met verdovende middelen.