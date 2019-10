Kittens aangetroffen in berm: getuigen gezocht!

Vrijdagmiddag 11 oktober rond 14.30 uur werd door een voorbijganger in totaal vijf jonge katjes aangetroffen. Een aantal van deze kittens hield zich schuil in het riet van de berm aan de Liederik, nabij de kruising met de Vok Koomenweg. De voorbijganger heeft zich over de kittens ontfermd: alle kittens bleken ongedeerd en verkeren in goede gezondheid.

De kittens zijn ongeveer 8 weken oud, Europees korthaar. Uit informatie blijkt dat er een wat oudere man rond dat tijdstip in die omgeving heeft gelopen en vervolgens in een witte Mercedes is weggereden. De dierenpolitie komt graag in contact met deze man.

Vragen

De dierenpolitie is op zoek naar mensen die weten van wie deze kittens zijn (zie bijgevoegde foto van één van de gevonden kittens) of wie het katje herkent. Ook andere informatie is welkom. Mensen die informatie hebben, wordt verzocht zich te melden bij de dierenpolitie in Hoorn via tel.nr. 0900-8844 of via telefoonnummer 1-4-4.

Melding doen kan ook via een meldformulier of via telefoonnummer 1-4-4. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 201998009 bij.

