Getuigen gezocht na vechtincident

Het slachtoffer belde de politie en vertelde dat hij op straat was mishandeld door een man. Hij deed aangifte van poging zware mishandeling. Nu is de politie op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het vechtincident. De verdachte zou een licht getinte man zijn met een slank postuur en 1.90 meter lang. Verder had hij kort, krullend zwart haar en droeg hij een spijkerbroek met een geruite blouse. Weet u wie de verdachte is die wij zoeken? Bel dan met 0900-8844 of wilt u anoniem melden, bel dan met 0800-7000.