Drie aanhoudingen na poging woninginbraak

Iets na middernacht kreeg de politie een melding van een mogelijke inbraakpoging. De melder hoorde een harde klap en zag dat er een ruit ingegooid was. Vervolgens zag ze onbekenden in de tuin van de woning staan. De politie kreeg hierbij een signalement van de drie mee. Kort daarna hielden agenten in de omgeving drie mannen aan. Ze zitten vast en worden gehoord. Er is aangifte gedaan van de vernieling, dan wel poging inbraak.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op https://www.politie.nl/themas/contact-112.html