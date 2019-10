Bekeuringen uitgeschreven voor niet correcte verlichting

Zaterdagnacht zijn er in het centrum van Breda in totaal 19 bekeuringen uitgeschreven, zondagnacht zijn er 13 bekeuringen uitgeschreven.

Nu de dagen korter worden en het regelmatig regent, is het extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Goede verlichting zorgt ervoor dat je eerder gezien wordt door andere weggebruikers en dat je zelf alles beter ziet. Je bent als fietser erg kwetsbaar. Denk de komende tijd dus weer aan je veiligheid. Dit moet natuurlijk door middel van verlichting, maar je bent extra zichtbaar wanneer je fiets of zelfs je kleding is uitgerust met reflectoren.