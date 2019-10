Getuigen gezocht van mishandeling Rilland

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van de mishandeling. Hij liep hierbij verwondingen op aan zijn hoofd en voet. Hij verklaart dat er een oudere dame mogelijk iets gezien zou hebben. De politie is dan ook specifiek op zoek naar een oudere dame die tussen 13.00 en 13.30 uur op De Veste liep.

Ook andere getuigen die informatie hebben die mogelijk kan bijdragen aan het aanhouden van een verdachte zijn welkom om zich te melden bij de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u liever anoniem uw informatie doorgeeft dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem. Kijk dan op hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of bel met 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2019-244966.