Politie Roosendaal ontruimt Markt na opstootjes

Roosendaal - Het horecateam van politie Roosendaal is steeds in de uitgaansnachten in dienst om de veiligheid en het gezellig uitgaan van stappers in Roosendaal in het oog te houden. Sfeerverziekend gedrag in de binnenstad wordt door dit team over het algemeen de-escalerend opgelost. Zaterdagnacht moesten zij echter charges uitvoeren en op linie optreden om de Markt in Roosendaal ‘schoon te vegen’. De sfeer was rond 03.30 uur op zijn zachtst gezegd niet meer zo gezellig.