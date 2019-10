Tilburger bedreigt agent vanuit cel

De Tilburger is vrijdagochtend 11 oktober rond 10.00 uur aangehouden in verband met een mogelijke bedreiging aan een stadsgenoot. Hiervoor is de man naar het politiecellencomplex gebracht. Agenten wilden hem die avond verhoren, echter was de man zeer agressief naar de agenten toe en besloten zij het verhoor te stoppen.

Toen zij zaterdagochtend nog een poging wilden doen om de man te verhoren, bleef hij nog steeds agressief en heeft een van de agenten met de dood bedreigd vanuit zijn cel. Hij heeft hiervoor een dagvaarding gehad.