Vechtpartij mondt uit in mishandeling agent

Daar aangekomen bleken de vechtersbazen zich te hebben verplaatst naar de Steenbergsestraat. Eén jongeman bleek knock-out te zijn gegaan als gevolg van de vechtpartij. Hij zou nog geschopt zijn terwijl hij al buiten kennis op de straat lag. Een agent ontfermde zich over de jongeman die langzaam weer bijkwam. Een ambulance werd ter plaatse geroepen en deze jongeman is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is geen informatie bekend over zijn huidige toestand.

Twee andere agenten renden twee mogelijke deelnemers aan de vechtpartij achterna. Ze controleerden de identiteiten van de twee en er kwam een derde man bij staan die zich ging bemoeien met de werkzaamheden van de agenten. De man wilde niet naar de bevelen van de agenten luisteren om zich te verwijderen en is hiervoor aangehouden. Toen de agenten hem wilden boeien haalde de verdachte hard uit naar een van de agenten, de drie kwamen op de grond terecht. De verdachte trapte op een zeker moment een van de agenten tegen zijn schouder. De agent liep hierdoor letsel aan zijn schouder op. Hij heeft zich onder behandeling van een arts moeten stellen en kan voorlopig niet werken. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en zit daar nog vast. De man, een 41-jarige Stavenissenaar wilde nergens aan meewerken, overleg met de Officier van Justitie zal volgen.