Zakkenroller aangehouden

De getuigen waarschuwden de eigenaar van de jas en die kwam tot de ontdekking dat hij zijn portemonnee miste. Hij is de kroeg uitgelopen en hield de zakkenroller tegen om te wachten op de komst van de politie. Agenten kwamen ter plekke en hielden de zakkenroller aan. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij gehoord zal worden over het feit. De verdachte betreft een jongeman van 17 die in Utrecht woont. Dankzij de alerte getuigen heeft het slachtoffer zijn portemonnee weer terug.