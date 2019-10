Straatrovers Nuenen snel ingerekend

We kregen rond 16.45 uur een melding binnen van een beroving van 3 personen op de Enodedreef in Nuenen. Onder bedreiging van een knalvuurwapen en een stroomstootwapen moest een van de slachtoffers een tas afgeven. De daders gingen er na de beroving in een auto vandoor.

Door de oplettendheid van de slachtoffers konden zij ons goede informatie geven over hun belagers en wisten wij snel hun identiteit te achterhalen.

Vrij snel na de melding en de eerste verklaringen van de slachtoffers kregen wij de daders in Valkenswaard op de Bosstraat in het oog.

Gezien het mogelijk vuurwapenbezit zijn de verdachten met de benodigde doortastendheid aangehouden. Het betrof een 18-jarige inwoner uit Nistelrode, een 14-jarige inwoner uit Valkenswaard en een 15-jarige inwoner uit Veldhoven.

De verdachten waren nog in het bezit van de geroofde spullen en wij hebben die dan ook terug kunnen geven aan de slachtoffers. De bij de overval gebruikte wapens zijn ook aangetroffen. De auto van de verdachten is na hun aanhouding weggesleept voor nader onderzoek.