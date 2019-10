Agente in vrije tijd en partner mishandeld, politie zoekt getuigen

Nadat de mishandeling had plaatsgevonden zagen getuigen de verdachte weglopen in de richting van de Hofstraat. In die omgeving stapte hij in een auto en reed weg. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Donker getinte man

Ongeveer 1.90 meter lang

Atletisch sportschool type

Droeg een zwarte trainingsbroek en zwart trainingsjack

Droeg een pet (zwart of donkerblauw, met goudkleurige sticker)

Had een zwarte sporttas bij zich

De man sprak goed Nederlands

Hebt u iets gezien wat mogelijk met deze mishandeling te maken heeft? Of herkent u het signalement van de verdachte? Misschien hebt u opnames van de mishandeling gemaakt met uw mobiele telefoon of beschikt u over andere camerabeelden. Wij komen graag met u in contact. Neem contact met ons op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2019456729^JR